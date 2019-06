Scandalo calcioscommesse in Spagna | nuovi dettagli | pesanti accuse nei confronti di 7

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) L’accusa che arriva dalle pagine di “El Mundo“ è gravissima: sette giocatori del Valladolid si sarebbero fatti comprare per truccare la partita contro il Valencia. Il noto quotidiano spagnolo si basa su dei documenti dell’ “Operacion Oikos“, che nei giorni scorsi ha portato a numerosi arresti fra dirigenti e calciatori per presunte combine in partite della Liga e della Segunda Division spagnola. Nuovonel mondo del calcio: squadra retrocessa per caso scommesse NOME e“El Mundo” sarebbe entrato in possesso di alcune intercettazioni che non lasciano alcun dubbio. Il calciatore Carlos Aranda, ex Levante e Granada tra le altre e attualmente svincolato, assicura al suo interlocutore che sette giocatori del Valladolid avrebbero accettato soldi per truccare la partita contro il Valencia dell’ultima giornata: ...

