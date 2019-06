Sarri | ' Il concetto di vittoria ad ogni costo annebia le menti di tifosi e dirigenti'

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) La Juventus è ancora a caccia dell'erede di Massimiliano Allegri. Le sperequazioni della stampa le hanno accostato diversi profili, ma quello più credibile sembrerebbe essere Maurizio, attuale tecnico del Chelsea, con il quale ha vinto l'Europa League. L'allenatore di Valdarno ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair, durante la quale ha parlato del suo rapporto con il Napoli, delle idee di gioco e della voglia di tornare nella sua Toscana. L'affetto per il Napoli In primo luogo, l'ex banchiere ha espresso il suo affetto nei confronti dei napoletani, per rispetto dei quali ha scelto di lavorare al Chelsea, ma i percorsi professionali nel tempo possono portare in lidi antitesi, ma anche questo farebbe parte del gioco. La fedeltà per Maurizio è dare il 110% nel momento in cui operi nel club. Il contratto con una società è come un matrimonio, infatti quando si divorzia non può più ...

