Salvini chiude la porta alla crisi | “Non ho nessuna intenzione di far cadere il governo” 

Di Maio rimette agli iscritti il suo ruolo - ma senza di lui Salvini chiuderebbe il Governo : Che le elezioni europee fossero un appuntamento importante anche per la vita del Governo era un dato di fatto. Una tornata elettorale di questo genere, infatti, non poteva non avere ripercussioni anche sull’Esecutivo che si regge su un contratto di Governo siglato dai due leader di due partiti che erano avversari nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo 2018 e che lo sono stati anche alle europee. La netta affermazione di Salvini e ...

Matteo Salvini ai suoi : 'Se prevale Di Battista il governo chiude' - riunione alla Camera : C'è tensione ormai nel governo Lega-Cinque Stelle, soprattutto dopo le ultime elezioni europee che sono andate in scena domenica scorsa 26 maggio 2019, e che hanno visto la clamorosa vittoria del Carroccio, preferito da oltre il 30% degli aventi diritto al voto. Ormai già da alcune settimane il partito di Matteo Salvini, la Lega, e quello di Luigi Di Maio, l'altro vicepremier e ministro del Lavoro, sono entrati in rotta di collisione. Sono ormai ...

Di Maio chiede la fiducia alla Rete | Salvini : "Se passa la linea Di Battista il governo chiude" : Prima le accuse del senatore Paragone che, a mezzo stampa, gli aveva chiesto un passo indietro. Poi, la conferma. E sul blog del Movimento compaiono già gli orari di voto: domani dalle 10 alle 20

Salvini : «Se nel M5S prevale Di Battista il governo chiude» : Il vicepremier Matteo Salvini è stato ricevuto stamani dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Bene, bene, abbiamo parlato delle cose da fare. Poi non conosco i contenuti del suo...

Europee - Di Maio chiude a Roma con Casaleggio e Di Battista. Salvini al Nord : “Da lunedì torniamo a lavorare” : Luigi Di Maio in piazza Bocca della Verità a Roma con Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, ma senza Beppe Grillo. Matteo Salvini a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. I due vicepremier M5s e Lega hanno chiuso con due comizi a chilometri di distanza la campagna elettorale per le Europee. Da una parte una festa che puntava a rievocare lo stile dei raduni di piazza dei 5 stelle, anche se questa volta con meno partecipazione. ...

Dall'ascesa alla grande fatica. Salvini chiude in Emilia : "Il mio avversario è il Pd" : Lo attendono sulla via Emilia pronti a contestarlo. Lunga la strada simbolo che attraversa la regione rossa un centinaio di persone urlano contro Matteo Salvini. Qui come in tantissime altre parti d’Italia. Prima c’era un solo storytelling: il suo. Poi sono arrivati il contro canto di Luigi Di Maio e i lenzuoli appesi ai balconi. Così la campagna elettorale del leader leghista, iniziata in ascesa, si è conclusa con ...

Radio Radicale - Salvini : “Non cambio idea - sarebbe sciocco chiuderladalla sera alla mattina”. E attacca ministro Costa : “Radio Radicale? Chiudere una testata giornalistica con un emendamento dalla sera alla mattina mi sembra sciocco. Almeno diamo del tempo“. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio Radicale dal direttore Alessio Falconio. E spiega: “Se credo in qualcosa, lo dico prima, durante e dopo il voto. Vale per l’autonomia, per le tasse, per i migranti e anche per l’informazione. ...

Lecce - visita di Matteo Salvini : 'Qui c'è qualche centro sociale da chiudere' : Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto in Puglia nelle scorse ore nell'ambito della campagna elettorale per elezioni europee, previste per domenica prossima, 26 maggio. Il ministro, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è stato accolto a Lecce, una delle sue tappe del tour pugliese, da striscioni di benvenuto piuttosto espliciti. Ne è un esempio quello apparso su Palazzo Adorno, situato in pieno centro ...

La Merkel chiude la porta a Salvini : “Mai nel Ppe - sui migranti approcci diversi”. Il ministro : “Noi niente a che fare con lei” : Sempre più aspro lo scontro per la "nuova" Europa. In una lunga intervista alla Sueddeutsche Zeitung, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha escluso categoricamente che la Lega di Matteo Salvini possa entrare nel Partito popolare europeo (Ppe), gruppo dell'Europarlamento di cui il suo partito, l'Unione cristiano democratica (Cdu), è da sempre una delle colonne portanti. Merkel ha risposto con un secco "no" alla domanda se sia immaginabile ...

Angela Merkel chiude le porte del Ppe a Matteo Salvini - ma nessuno le aveva chiesto nulla : Quelle della prossima settimana saranno elezioni europee «di grande importanza, un voto speciale», secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel, la quale si dice «molto preoccupata per l' Europa». Per Frau Angela, giunta ormai quasi al termine della sua lunghissima parabola politica (si ritirerà pri

Salvini : con vostro supporto voglio chiudere tutti campi entro mio mandato : Roma – “Colore della pelle o nazionalita’ non c’entrano, c’entra invece il RISPETTO della legge. In Italia si vive da persone normali, non nei campi Rom, con la luce elettrica rubata e i roghi tossici! entro il mio mandato da ministro, col vostro supporto, intendo chiuderli tutti”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: con vostro supporto voglio ...

Cannabis - da Salvini solo "fumo" : non può chiudere gli shop 'legali' : Lorenzo è un imprenditore che ha scommesso sul commercio della Cannabis legale e ai microfoni di Today lancia un appello al...

Cannabis legale - Salvini vuole “chiudere tutti i negozi”. Ma la Lega contribuì a far approvare la legge : “Scambia le piccole e medie imprese, che danno lavoro sano, con i negozi di Cannabis che vendono droga e kit per farsela in casa”. Così Stefano Candiani, sottosegretario leghista all’Interno, ha apostrofato giovedì il colLega grillino Carlo Sibilia che criticava la crociata intrapresa da Matteo Salvini contro i negozi di Cannabis Legale. “Se dovessimo lasciare fare a chi la vede come lui, ci troveremmo presto i cannaioli ...

La Marina italiana salva 36 migranti. E Salvini chiude i porti a militari e ong : La Marina salva 36 migranti a bordo di un barcone che stava affondando al largo della Libia, la Mare Jonio, ne soccorre altri 30 tra cui cinque minori e due donne incinte e Matteo Salvini chiude i porti non solo alle navi delle Ong ma anche ai militari. Si profila un nuovo scontro nel governo tra il ministro dell'Interno e i Cinquestelle, con la Difesa che ribadisce la "massima fiducia" nelle scelte nella Marina e il premier Giuseppe Conte che ...