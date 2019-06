Renault-Fca | allo Stato francese un posto in Cda e nel Comitato nomine

Motori – Fusione FCA-Renault - l’accordo potrebbe saltare : Fusione FCA-Renault, l’accordo potrebbe saltare, i Consiglieri Nissan presenti nel cda Renault si astengono al momento della votazione Come già detto precedentemente nella giornata di oggi si terrà la seduta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault, per discutere e votare la Fusione con l’italo-americana Fiat Chrysler Automobiles. Durante la prima votazione, avvenuta meno di un ora fa, i due Consiglieri Nissan Yu ...

Il giorno di Fca-Renault : per Calenda governo giallo-verde assente : Milano. Dossier Fca-Renault al centro dell'attenzione oggi in una giornata positiva per Piazza Affari che guadagna oltre l'1 per cento a metà mattina con lo spread sceso poco sopra i 270 punti base. In previsione del consiglio di amministrazione della francese Renault che nel pomeriggio dovrebbe dis

Fca-Renault - è il D-day : Nissan apre il tavolo - c'è il nodo governance : ROMA Fca e Renault pronte alle nozze. È fissata per oggi la riunione del consiglio di amministrazione del gruppo francese che, salvo sorprese, darà via libera alla fusione alla pari...

Cose da sapere sulla trattativa FCA-Renault : La fusione porterebbe alla nascita del terzo produttore di auto al mondo, ma il governo francese – che è parte in causa, al contrario di quello italiano – sta imponendo parecchie condizioni

Motori – Fusione FCA-Renault anche la Meloni dice la sua : Fusione FCA-Renault: Meloni a muso duro,”Fratelli d’Italia darà battaglia contro l’ennesimo attacco ai nostri interessi” Il Deputato e leader del partito Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, non le manda di certo a dire, e oggi su Facebook dice: “Con la Fusione FCA-Renault l’Italia consegna pure il ‘gruppo Fiat’ al controllo dello Stato francese che avrà il 7% della proprietà e già detta ...

Motori – Fusione FCA-Renault oggi si riunisce il CdA del Gruppo francese : Fusione FCA-Renault oggi si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gruppo francese: è attesa la decisione sull’apertura dei negoziati per la Fusione Atteso oggi il responso della decisione del Gruppo francese sull’apertura dei negoziati per la Fusione con il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Il Consiglio di Amministrazione di Renault al completo è attualmente riunito per decidere del futuro del’azienda, oggi ...

FCA-Renault/ Perché il Governo italiano non fa come quello francese? : Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire avrebbe chiesto alcune "garanzie" per l'assenso alla fusione tra Fca e Renault

Fca-Renault - Di Maio : auspico più lavoro : 18.16 "Sono in contatto con i vertici di Fca. Come governo stiamo monitorando l'operazione Fca-Renault che vede il nostro Paese tra i suoi protagonisti".Lo scrive su Facebook il vicepremier Di Maio. "Il mio auspicio è che possa creare più lavoro, portando più tecnologia e più crescita al nostro mercato dell'auto -spiega-ma le trattative sono ancora in corso"."Diamo per scontato-prosegue-che si salvaguardino prima di tutto i lavoratori e che ...

Fca Renault - Di Maio : da Governo attenzione e supporto : Fca, Di Maio:"Sono in contatto con i vertici di FCA. Stiamo seguendo come Governo l'operazione FCA-Renault che, vista la portata, vede il nostro Paese

Fca-Renault - Conte : "Preme l'occupazione" : 15.50 "Di fronte a un'operazione di mercato così importe non spetta al governo orientare. Al governo però sicuramente spetta la premura che si conservi il livello occupazionale", che riguarda tutto "il sistema dell'indotto che è fondamentale". Lo ha detto il premier Conte, in merito alla fusione tra Fca e Renault. E' una vicenda che seguo con molta attenzione", ha poi aggiunto.

Motori – Fusione FCA-Renault : Coldiretti a muso duro contro il Governo francese : Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, è necessario che i termini dell’accordo siano pubblici Anche Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, ecco come esordisce la Coldiretti, l’associazione Coltivatori Diretti continua dicendo: “La Francia pone ostacoli alla collaborazione di Fca con Renault, ma continua a fare ...

Fca-Renault - spuntano i dubbi di Nissan La Francia chiede a Elkann altre garanzie : Secondo Bruno Le Maire, portavoce del ministro delle Finanze, oltre a rassicurazioni sul mandato di Senard, Parigi vuole evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan - Finalmente le prime dichiarazioni ufficiali : Da Nissan Finalmente arrivano alcune dichiarazioni ufficiali, le parole dell’A.D. nipponico sono neutre e misurate con il contagocce Dalla Sede centrale di Nissan a Yokohama, fanno sapere che sono in esame le intese contrattuali esistenti e le strategie future con l’azienda francese. Hiroto Saikawa, CEO di Nissan, in considerazione alla proposta attualmente in discussione riguardante la Fusione dei Marchi FCA e Renault, ha ...

Fca-Renault - le condizioni della Francia per la fusione. Nissan : revisione integrale dell’alleanza : La Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault, allo scopo di evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale, tra cui il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi...