Reddito di cittadinanza e rifiuto lavoro | scattano i controlli Quali sono

Carta Reddito di cittadinanza : limite Reddito giornaliero - come si calcola? : Carta reddito di cittadinanza: limite reddito giornaliero, come si calcola? Il reddito di cittadinanza continua a far discutere, nel bene e nel male. E tra chi vuole rinunciarci per sempre, perché deluso dall’importo o perché impossibilitato ad avere altre entrate di dubbia provenienza, c’è chi invece prosegue a ricevere mensilmente la liquidità prevista per cercare di arrivare alla fine del mese, sostenendo le spese alimentari e i beni di ...

Reddito di cittadinanza : figli minori - perché le famiglie sono penalizzate : Reddito di cittadinanza: figli minori, perché le famiglie sono penalizzate Secondo il Rapporto annuale di Bankitalia, il Reddito di cittadinanza favorisce i nuclei familiari composti da soli adulti mentre “penalizza” quelli in cui sono presenti dei minori. Reddito di cittadinanza: meno generoso del Rei per le famiglie con minori La Banca d’Italia, in una parte del suo rapporto annuale sull’economia nazionale, ha messo a confronto il ...

Reddito di cittadinanza - accolte 674mila domande : importo medio è 540 euro - per le pensioni 210 : L'Inps ha fornito alcuni dati riguardanti il Reddito di cittadinanza. A partire dal numero di domande presentate, che sono poco più di un milione e 200mila. Sulle circa 960mila richieste già elaborate dall'istituto di previdenza, quelle accolte sono 674mila, con un tasso di rifiuto del 26%. L'importo medio mensile è di 540 euro per il Reddito di cittadinanza e di 210 per le pensioni di cittadinanza.

Reddito - finora 674mila domande accolte. 81mila le pensioni di cittadinanza : l’importo medio è di 210 euro : Sono 1.252.148, come anticipato da Pasquale Tridico nel fine settimana, le domande di Reddito di cittadinanza presentate all’Inps al 30 maggio. Quelle già lavorate sono oltre 960mila, su un totale di poco più di un milione e 60mila presentate a marzo ed aprile, di cui 674mila sono state accolte, 277mila respinte e 9mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto dunque è attualmente al 26%. l’importo medio del Reddito è ...

Coi primi soldi del Reddito di cittadinanza ho pagato bollette e fatto la spesa (pure i fusilloni) : E’ passato circa un mese da quando ho ritirato in posta la tessera del reddito di cittadinanza. La prossima settimana dovrebbero accreditare sulla tessera la seconda mensilità e nel frattempo la prima se ne è andata in un batter d’occhio. Dopo aver prelevato, la prima cosa che ho fatto con la tessera è stata la spesa al discount: quaranta euro (quarantun euro e sessanta, se una volesse spaccare il capello in quattro), con i quali ho comprato ...

Reddito DI CITTADINANZA/ I nuovi numeri sul flop della misura M5s : Il REDDITO di CITTADINANZA non sta avendo il successo che si ipotizzava. Le cause di questo flop sembrano essere state individuate

Carta Reddito di cittadinanza : limite spesa giornaliero? Ultime news sull’utilizzo : Quali acquisti si possono fare con la Carta Reddito di cittadinanza per non incorrere nelle spese vietate e perdere il sussidio statale? In linea di principio la Carta dev’essere utilizzata per le esigenze essenziali della vita quotidiana escludendo tutti quei beni e servizi che siano sintomo di un utilizzo fraudolento del Reddito di cittadinanza (da parte di chi non ne ha realmente bisogno), su cui anche il Ministero del Lavoro di concerto con ...

Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito di Cittadinanza : Vittorio Feltri attacca il ministro Salvini per il taglio delle pensioni, criticando la manovra che finanzia il Reddito di Cittadinanza voluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla … Continue reading Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito ...

Reddito di cittadinanza : i soldi arrivano - le offerte di lavoro no : La scorsa settimana le card dei primi percettori del Reddito di cittadinanza sono state ricaricate per la seconda volta senza intoppi, i soldi quindi continuano ad arrivare. Il problema però resta quello del lavoro, a partire dal potenziamento dei Centri per l’Impiego e dal funzionamento della piattaforma informatica dell’Anpal, su cui la macchina appare completamente bloccata, anzi rischia di ingolfarsi ancora di ...

Reddito di cittadinanza - perché l'importo è più "basso" per le famiglie con figli minori : Pasquale Tridico, presidente Inps, ha spiegato che c'è un tasso di rifiuto del 25%. Il Reddito di cittadinanza è meno...

Reddito di cittadinanza - scoperto un altro furbetto a San Vito lo Capo : scoperto a San Vito Lo Capo un altro furbetto del Reddito di cittadinanza. Un operaio, C. S., è accusato di percepire indebitamente il Reddito di cittadinanza. È tra i lavoratori edili denunciati dai carabinieri, del comando provinciale, nell’ambito di un’operazione che i militari dell’Arma hanno eseguito ispezionando due imprese di costruzioni e relativi cantieri ad Alcamo e San Vito Lo Capo. All’esito dei ...

Cerignola - Puglia : operaio edile in nero con Reddito di cittadinanza - punizione esemplare : Nonostante i rischi fossero abbastanza chiari fin dall'inizio, molte persone che hanno richiesto e incassato il reddito di cittadinanza vengono giorno per scoperti come soggetti che non ne avevano diritto. Una ultim'ora Ansa stavolta riporta il caso di un operaio edile di Cerignola, comune pugliese in Provincia di Foggia. Anche in questo caso si tratta di un soggetto che lavora in nero ed allo stesso tempo ha fatto richiesta di reddito di ...

Reddito di cittadinanza - perché al Sud prendono "solo" 531 euro : Tridico (Inps): "Non chiedono il sostegno all'affitto", che è di 280 euro "perché hanno la casa di proprietà". Intanto nel...

Prende Reddito cittadinanza e lavora in nero. Uomo multato per 4mila euro con stop al sussidio : lavorava in nero in un cantiere edile nonostante fosse beneficiario del reddito di cittadinanza. L’operaio, scoperto dagli uomini dell’Ispettorato del Lavoro e dai carabinieri a Cerignola (Foggia), ora perderà l’erogazione del reddito e dovrà pagare una sanzione amministrativa di 4.320 euro.Dopo l’accertamento è stata inviata segnalazione all’Inps e l’Uomo è stato denunciato ...