Patrick J Adams tonerà nell’ultima stagione di Suits | e sarà protagonista di The Right

Patrick J. Adams in Suits 9 : Mike Ross tornerà nella stagione finale della serie - e Meghan Markle? : E alla fine sembra che Mike Ross tornerà per la felicità dei fan che ritroveranno Patrick J. Adams in Suits 9 come guest star del gran finale. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della possibilità che l'amato Mike potesse tornare nella serie per l'ultima stagione magari proprio al fianco di Meghan Markle (per la quale ci sono fior fior di quattrini in caso positivo) ma adesso l'annuncio è arrivato in diretta proprio da Usa Network, la rete che ...