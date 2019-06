L’auto per fare quello che ti pare? La bravata in pieno giorno | giù dalla scalinata di

Il 2019 è incominciato sotto il segno del «bestione» per A58-TEEM : nel primo trimestre è record di transiti dei TIR lungo L’autostrada : Per A58-TEEM il 2019 è iniziato sotto il segno del «bestione» perché, da gennaio a marzo, i transiti di mezzi pesanti lungo l’Arteria taglia-file sono aumentati rispetto al primo trimestre dell’annata record 2018 ufficializzata dai dati (+14% sul 2017) diffusi dall’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. Nel periodo preso in esame dai tecnici di Tangenziale Esterna SpA, una media giornaliera di 17.500 autoarticolati e ...

Motori – Bugatti Veyron : L’auto che ha creato il mondo delle hypercar compie 19 anni [GALLERY] : Bugatti Veyron, l’auto che ha ridefinito il mondo delle auto sportive, creando il segmento delle hipercar, compie oggi 19 anni Bugatti Veyron è entrata nella leggenda nel momento stesso in cui ha fatto la sua prima apparizione 19 anni fa. Era il 2000 quando la Bugatti dopo anni passati in sordina, scioccava il mondo automobilistico con la sua Veyron, quattro turbo compressori ed un enorme motore W16 7.9 litri da oltre mille cavalli, ...

A Catania la campagna CoEhar per smettere di fumare sulL’autobus : Grazie alla collaborazione tra il CoEhar (il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università degli Studi di Catania), LIAF (Lega Italiana Anti Fumo) e AMT (Azienda Metropolitana Trasporti), dal 27 Maggio al 9 Giugno i mezzi pubblici del trasporto pubblico della città etnea ospitano la campagna di comunicazione “Io (sono) Astuto”. Con un gioco di parole in dialetto siciliano, si invitano i fumatori a spegnere la sigaretta e a ...

La 18enne deceduta per intossicazione da monossido! Morte India Muccioli - L’autopsia conferma : India Muccioli è morta per intossicazione da monossido di carbonio, a causa di una stufa con braciere che aveva acceso per ripararsi dal freddo. Sono i risultati dell'autopsia, effettuata nelle ultime ore, a confermare la causa del decesso della 18enne, figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, trovata cadavere nella casa di famiglia a Rimini la scorsa domenica 26 maggio. --Ad annunciarlo è stato ...

Giappone - accoltella persone alla fermata delL’autobus : due morti tra cui una bambina e 17 feriti : Due persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in un aggressione a Kawasaki, in Giappone, dove un uomo ha accoltellato alcuni passanti che aspettavano l’autobus, tra cui un gruppo di studenti. È successo intorno alle 8 di martedì mattina, ora locale: secondo quanto riferito dai media locali, l’aggressore è un uomo di 50 anni che ha agito armato di due coltelli ed è poi morto per le ferite che si è autoinflitto subito dopo ...

Esclusa presenza di altre persone in casa! Morte India Muccioli - attesa per L’autopsia sulla 18enne : Verrà svolta martedì 28 maggio l'autopsia sul corpo di Inda Muccioli, la 18enne figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, trovata cadavere nella casa di famiglia a Rimini dopo aver dato una festa con gli amici. Gli inquirenti escludono la presenza di altre persone nell'appartamento al momento della tragedia: continuano le indagini.

Huawei perde L’autorizzazione a installare lettori di schede SD sui suoi smartphone : Huawei sembra sempre più in difficoltà a seguito del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è posticipata al 19 agosto ma non per questo risulta meno minaccioso. Quello che in un primo momento sembrava un problema “ristretto” al sistema operativo Android, con i giorni si è allargato a macchia d’olio, e l’elenco delle aziende che hanno annunciato di interrompere gli affari con Huawei è ormai lunghissimo, sempre che ...

Nissan ed Enel X insieme per L’auto che diventa una batteria su quattro ruote : C’erano una volta le auto elettriche che venivano attaccate alle colonnine per ricaricare le batterie. Il futuro invece sarà fatto di vetture che potranno anche cedere energia per l’autoconsumo domestico oppure per tutta la rete. E’ iniziata a Milano la sperimentazione di questo progetto, che durerà 18 mesi, che vede coinvolte Enel X, che fornisce le infrastrutture di ricarica bidirezionale, RSE, società pubblica di ricerca che gestisce la rete ...

Motori – Aston Martin 007 “OHMSS” L’auto celebrativa per i 50 anni della spia inglese [PREZZO E FOTO] : Aston Martin DBS Superleggera”On Her Majesty’s Secret Service” l’auto celebrativa della casa di Gaydon per il 50° anniversario del film che ritrae le avventure dell’agente 007 La casa di Gaydon, da sempre legata alle avventure della spia più famosa del mondo, oggi al 50° anniversario dalla prima mondiale del 5 episodio della saga dal titolo “007 al servizio segreto di Sua Maestà“, la Aston Martin ...

Muore a 21 anni per un incidente sugli sci : i genitori ottengono L’autorizzazione a utilizzare il suo sperma per avere un nipote : Zhu, 21 anni, è morto lo scorso febbraio per un incidente sugli sci accaduto a West Point ma potrà comunque avere un figlio: i genitori hanno ottenuto l’autorizzazione del giudice a prelevare lo sperma del giovane. La storia la riporta il Washington Post: Peter Zhu era un cadetto all’accademia statunitense di Concord, California. Il giudice John Colangelo ha concesso ai genitori di Zhu di disporre dello sperma congelato del ragazzo che è ...

Ancora rumor per il videogioco di George R. R. Martin : L’autore di Game of Thrones e FromSoftware uniscono le forze? : Game of Thrones è finito per sempre. O per lo meno la serie TV principale realizzata da HBO. Le fantasie seriali dei telespettatori sono andate a morire con la messa in onda del sesto episodio dell'ottava ed ultima stagione, che ha così eletto il nuovo re di Westeros e messo fine al gioco dei troni che ci ha accompagnato per otto lunghi anni. I fan, ora, attendono la conclusione della stessa epica storia - con le dovute varianti - nell'antologia ...

Mucca pazza - eseguita L’autopsia sul corpo della donna morta a Ravenna : attesa per i risultati : Ci vorranno 60 giorni per conoscere l'esito dell'autopsia condotta sul corpo della donna di 59 anni morta a Ravenna a causa del morbo della Mucca pazza. Le analisi sono state eseguite a Bologna da due anatomopatologi a cui la Pm Monica Gargiulo, titolare dell'inchiesta nella quale risultano indagati 40 medici, ha chiesto massima precauzione.Continua a leggere

Il Bluetooth su Android Q vi farà trovare gli accessori persi e mostrerà L’autonomia di case e cuffie : Google annuncia due nuove funzioni per Android Q: Find My accessories e un nuovo look per le impostazioni Bluetooth. L'articolo Il Bluetooth su Android Q vi farà trovare gli accessori persi e mostrerà l’autonomia di case e cuffie proviene da TuttoAndroid.

Entrano per gioco nelL’auto al sole e rimangono bloccate! 3 cuginette morte asfissiate : Le tre bambine di sei, otto e nove anni sono entrate nell'auto parcheggiata al sole ma sono rimaste boccate senza che nessuno si accorgesse di loro. La vettura è diventata in poco tempo un forno e le tre cuginette sono morte asfissiate. Le tre bambine sono state rinvenute nell'auto parcheggiata al sole dopo oltre quattro ore quando un vicino le ha notate nell'abitacolo e ha lanciato l'allarme. Quando il proprietario della vettura è corso ad ...