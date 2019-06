Incidenti - Dove è più pericoloso guidare secondo lOMS

quattroruote

(Di martedì 4 giugno 2019) Arriva lestate e si avvicinano le vacanze. Magari da fare in auto con un fly&drive in qualche paese straniero. Uno dei più gettonati sono gli Stati Uniti che,il Global Status Report dell'OMS, nel 2018 è risultato il quarto posto piùal mondo per(con oltre 35 vittime). Il luogo più rischioso in cui mettersi al volante? LIndia, che con il suo perenne caos sulle strade ha registrato lo scorso anno oltre 150 mila morti per, seguita dalla Cina (oltre 58 mila),però è richiesta una patente cinese per condurre unauto, dunque non è una meta adatta per viaggi fly&drive. Al terzo posto il Brasile (328.561 vittime), mentre lIndonesia (31.282) chiude la top five.San Marino la più sicura Le isole con poche strade e pochi conducenti, soprattutto nei Caraibi e nel Pacifico meridionale,sono le più sicure, malgrado, per esempio, ...

