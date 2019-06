Il tramonto in timelapse | visto dalla Stazione spaziale

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) Potrebbe sembrare un tripudio di effetti speciali, invece quello che avete sotto agli occhi è il nostro pianeta, e la luce protagonista del video è davvero il Sole. In una manciata di secondi vedrete infatti uncome non l’avete maiprima: il punto di vista è la cupola della, la casa orbitante degli astronauti – in questo caso i membri della Expedition 59, la missione di lunga durata partita a marzo e tutt’ora in corso sopra alle nostre teste. La Iss, che si trova a una distanza di circa 400 chilometri da noi, compie una rotazione attorno alla Terra ogni 90 minuti: questoè quindi uno dei sedici (!) che da lassù è possibile osservare ogni giorno. (Credit video: Nasa) IlinWired.

