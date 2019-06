Di Maio al Quirinale da Mattarella | Il governo vuole continuare | Telefonata

Di Maio al Quirinale : M5S vuole che il governo continui : Il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito la volontà di far andare avanti il governo . Mattarella si sarebbe detto preoccupato per l’andamento dell’economia

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con le fidanzate. Saluti e sorrisi : "Ci vediamo?" : "È un piacere vederti, ci vediamo, tra lunedì e martedì?". Luigi Di Maio ha accolto così Matteo Salvini che si è avvicinato al vicepremier grillino per salutarlo durante il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. "Ci sentiamo dopo - gli ha risposto Salvini - comunque sì, ci vediamo".

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte l'hanno fatta grossa. Retroscena dal Quirinale : Mattarella furioso : "Uno scudo umano". Giuseppe Conte e M5s si sono nascosti dietro Sergio Mattarella per mettere in difficoltà Matteo Salvini e il presidente della Repubblica non l'ha presa affatto bene. La sceneggiata del premier la sera del CdM, con il decreto sicurezza stoppato a causa delle "criticità rilevate dal