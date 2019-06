Clima | le piogge estreme stanno aumentando in parallelo con il riscaldamento globale

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) La frequenza di precipitazioni– eventi che possono causare frane e alluvioni, mettendo a rischio la sicurezza e la salute pubblica – è aumentata a livellonegli ultimi cinquant’anni, incon l’intensificarsi del. A rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Water Resources Research e realizzato da studiosi della University of Saskatchewan (Canada) e dell’Università di Bologna. L’analisi ha preso in considerazione il numero dinel periodo compreso tra il 1964 al 2013, mostrando come questi fenomeni metereologici siano aumentati costantemente in tutte le aree considerate: Europa, Russia, Cina, Australia e vaste zone del Nord America. I PERICOLI DELLELe precipitazioni– intensi temporali con forticoncentrate in un tempo ridotto – possono rivelarsi particolarmente pericolose, causando ...

