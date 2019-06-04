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CFDA Fashion Awards 2019 | tutti i vincitori e gli ospiti sul red carpet

CFDA Fashion Awards 2019 | tutti i vincitori e gli ospiti sul red carpet Jennifer Lopez in Ralph LaurenGigi Hadid in Louis VuittonHeidi Klum in J. Mendel Emily Ratajkowski in ...

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CFDA Fashion Awards 2019, tutti i vincitori e gli ospiti sul red carpet (Di martedì 4 giugno 2019) Jennifer Lopez in Ralph LaurenGigi Hadid in Louis VuittonHeidi Klum in J. Mendel Emily Ratajkowski in Hellessy Bella Hadid in Michael Kors Doutzen Kroes in Sies Marjan Ciara in Vera WangBarbara Palvin in Diane Von Furstenberg Elsa Hosk in The Elder StatesmanAnna Wintour in Alexander McQueenTaylor HillLily Aldridge in Brandon Maxwell Grace ElizabethDiane Kruger in Jason WuShailene Woodley in Jonathan SimkhaiYara Shahidi in MonseDiane Kruger in Jason Wu CollectionCamila Morrone in Prabal GurungMaria Borges in AzeezaLaura Harrier in KhaiteVera WangOlivia Palermo in Valentino vintageAmber Valletta in Alexander McQueenTory BurchAshley Graham in Christian SirianoBee ShafferDiane Von FurstenbergMartha Hunt in Monique LhuillierSadie Sink in Kate Spade Cindy Bruna in Angelys BalekBebe Rexha in Angelys BalekHannah Fergurson in Angelys BalekNadine Leopold in Angelys BalekJoan Smalls in Pyer ...
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twitterbbrighton_ : RT @GHITMedia: Gigi sul pink carpet dei CFDA Fashion Awards 2019 a New York (3.06) #CFDAAwards - gigiversacelove : RT @GHITMedia: Gigi sul pink carpet dei CFDA Fashion Awards 2019 a New York (3.06) #CFDAAwards - kyliebaIdwin : RT @GHITMedia: Gigi sul pink carpet dei CFDA Fashion Awards 2019 a New York (3.06) #CFDAAwards -

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