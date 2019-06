Ascolti Lunedì 3 giugno | Grande Fratello vince la serata | testa a testa Scotti-Liorni

dituttounpop

(Di martedì 4 giugno 2019)(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)– Canale 5 – 3.366 milioni e 21%Bella Germania. Volevamo Andare lontano – Rai 1 3.15 milioni e 14.9%Report – Rai 3 – 2.148 milioni e 9.2%Apes Revolution – Italia 1 – 1.02 milioni e 5%Quarta Repubblica – Rete 4 – 985 mila e 5.6%Unici Non Stop: la stagione dei talenti – Rai 2 – 730 mila e 3.8%Tutte le donne della mia vita – La7 -707 mila e 3.13%Karate Kid III La sfida finale – Tv8 – 446 mila e 2.1%Fantozzi subisce ancora – Nove -393 mila e 1.7%All Things to All Men – Iris – 340 mila e 1.47%Come un Uragano – La5 – 275 mila 1.19%N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni ...

Raiofficialnews : Ottimo esordio per #ReazioneACatena, con @marcoliorni, che ottiene il 22,3% di share. #Techetechete sfiora i 4milio… - carmenFashionCr : Ascolti Tv lunedì 3 giugno 2019: ottimi risultati per il Grande Fratello - gabrirz1 : RT @ilGerrino92: #SuperGerry® supera se stesso e cresce di quasi mezzo milione rispetto a un anno fa! ?? Gli ascolti di lunedì 4 giugno 201… -