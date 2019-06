Abortì per i maltrattamenti | l' ex marito finisce in carcere 11 anni dopo

L'app per la fertilità? Dietro c'è un gruppo antiabortista : Secondo un’indagine del Guardian Femm App, che monitora il ciclo mestruale per avere o evitare una gravidanza, è finanziata da privati che si oppongono ad aborto e controllo delle nascite. La replica: "Siamo un’organizzazione impegnata a espandere la ricerca e la conoscenza...

Protesta abortista sul Palais per il cast cinese - : Stefano Giani Le foto ricordo sulla passerella del film cinese Wild goose lake verranno con un’ambientazione insolita per il regista Yao Yinan e i suoi protagonisti nostro inviato a Cannes Le foto ricordo sulla passerella del film cinese Wild goose lake verranno con un’ambientazione insolita per il regista Yao Yinan e i suoi protagonisti. A precedere il loro arrivo al Palais du cinema c’erano le contestatrici in favore dell’aborto ...

Milla Jovovich : «Abortire è un incubo - ma dobbiamo batterci per i nostri diritti» : Milla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichMilla JovovichContro le norme restrittive sull’aborto approvate in questi giorni negli Stati Uniti (in Georgia, dove il governatore ha appena firmato una legge che vieta l’aborto oltre la sesta settimana, e in Alabama dove è stato appena approvato ...

Fantastic Fetus è un simulatore di gravidanza in stile Tamagotchi sviluppato per protestare contro le leggi anti-abortiste della Polonia : C'è un particolare gioco sul web che si chiama Fantastic Fetus. Come può indirizzare il nome, il gioco è una specie di simulatore di gravidanza in stile Tamagotchi.Come riportano i colleghi di Eurogamer, in questo gioco vi dovrete prendere cura di una donna incinta durante i suoi nove mesi di gravidanza. Dovrete assicurarvi quindi che la piccola donna sia pulita, nutrita e medicata. Attenzione però perché se la donna raggiunge i 99 kg morirà; ma ...

Sciopero del sesso contro gli antiabortisti : davvero pensate che basti? : Donald Trump è sostenuto da molti antiabortisti. Di quelli fanatici, alcuni dei quali si spingerebbero a uccidere medici e senatrici pro-choice. Gli Usa hanno interferito con la decisione dell’Onu di condannare lo stupro come atto di guerra e di pulizia etnica. La decisione parla anche di aborto e gli Usa sono riusciti a opporre un proprio ricatto. Sì alla lotta contro lo stupro guerrafondaio, purché di aborto si parli poco. Delle tendenze ...

Ashley Judd : «Ho abortito per non condividere un figlio con il mio stupratore» : Harvey Weinstein e Kate BeckinsaleHarvey WeinsteinHarvey Weinstein e Renée Zellweger Harvey WeinsteinHarvey Weinstein e Meryl StreepHarvey Weinstein e Jennifer LawrenceHarvey Weinstein con la moglie Georgina ChapmanHarvey Weinstein e George ClooneyHarvey Weinstein e Gwyneth PaltrowHarvey Weinstein e Nicole KidmanHarvey Weinstein e Jay-ZHarvey WeinsteinHarvey Weinstein e Quentin TarantinoHarvey WeinsteinHarvey WeinsteinHarvey WeinsteinHarvey ...

?«Nonno mi stupra da quando avevo 7 anni. Mi fece abortire con una stampella per abiti» : la storia choc : «Sai baciare un maschio come fanno i grandi?» Da questa domanda cominciò per Charlotte la sua vita di abusi e di violenze sessuali da parte del nonno della piccola. Una storia...

Ashley Judd : 'Ho abortito per non condividere un bimbo col mio stuparatore' : L'attrice Ashley Judd, ospite della conferenza "Women in the World Summit" - scrive il TgCom 24 -, si è raccontata senza censure e ha dichiarato di essere stata stuprata tre volte in passato. A ...

Ashley Judd choc : «Ho abortito per non condividere un bimbo con il mio stupratore» : «Sono stata stuprata tre volte e sono sopravvissuta». La rivelazione choc di Ashley Judd al 10° Summit Women In The World a New York. Parole forti, rilasciate...

Alec Baldwin - la moglie nella foto col pancino : «Sono incinta - ma sto per abortire». Cosa è successo : Hilaria Baldwin, moglie dell’attore Alec e madre dei suoi quattro figli, ha annunciato su Instagram di essere incinta, ma di stare per abortire. Hilaria ha pubblicato una foto in biancheria intima in cui mostra il pancino, ma non si tratta di un lieto evento per la coppia di Hollywood. Le precedenti gravidanze della donna sono sempre state condivise con i fan, e così anche per la quinta Hilaria Baldwin ha deciso di rendere partecipi i suoi ...