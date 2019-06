205 della fondazione dell' Arma dei Carabinieri d' Abruzzo e del Molise

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 4 giugno 2019) Chieti - I reati nel 2018 insono complessivamente calati rispetto al 2017 del 4,2%, con punte significative per rapine (meno 9,5%) e furti (meno 10,1%) e, in netto calo anche le truffe agli anziani (meno 7,1%). L'attività di repressione, svolta sotto la guida'autorità giudiziaria, ha portato all'arresto e alla denuncia, complessivamente, di 7644 persone, con un incremento degli arresti del 2,1%. Sono i dati resi noti in vistacelebrazione dei 205che id'e delfesteggeranno il prossimo 5 giugno con una unica cerimonia che si svolgerà nella caserma Rebeggiani di Chieti, sede del Centro Nazionale Amministrativo. Fra le operazioni portate a termine spiccano in provincia di Pescara, l'operazione ''Sparta'' ...

