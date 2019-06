Traffico Roma del 03-06-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 3 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALTEZZA VIA NOMENTANA IN DIRZIONE STADIO OLIMPICO. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE KANT ALTEZZA VIA NOMENTANA. CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO. QUALCHE ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL Traffico DOPO UNA MATTINATA IN CUI CI SONO STATE SEGNALAZIONI DI FORTI RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SUL RACCORDO ANULARE FINO A MATTINATA INOLTRATA SI È REGOLARIZZATA LA SITUAZIONE , BUONA LA PERCORRIBILITÀ DEL RACCORDO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA SALARIA ALLA CASSIA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA MOLTE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A TRATTI, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINIA ALLA PISANA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A TRATTI, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINIA ALLA PISANA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO ANULARE ED ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE INCIDENTE CON CODE INVECE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA ...

Traffico Roma del 03-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZINE PIUTTOSTO TIPICA DEL Traffico DATO L’ORARIO, AL MOMENTO SENZA INCIDENTI VEDIAMO LE SEGNALAZIONI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL RACCORDO ANULARE ED ANCHE ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA DA CIVITAVECCHIA SUD A TORRIMPIETRA VERSO Roma. Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD E SUD E ...

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASILINA E APPIA. A OSTIA, ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOMARE LUCREZIO CÀTULO ALTEZZA PIAZZALE ...

