MotoGp – Vinales sesto al Mugello | Maverick ‘divide’ le responsabilità | “Yamaha deve

(Di lunedì 3 giugno 2019)ed i problemi in sella alla sua M1: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo ilposto al Gp d’Italia Il Gran Premio d’Italia dinon è stato soddisfacente per la Yamaha, Valentino Rossi ha disputato un sabato ed una domenica da dimenticare in pista al, mentreè invece riuscito ad ottenere un risultato migliore, ma non abbastanza da rendere il pilota ed il team contenti. Alessandro La Rocca /LaPresse Dopo la caduta di Le Mans, lo spagnolo del team di Iwata ha portato a casa unposto, che però non lo soddisfa ancora del tutto: “questa è la migliore prestazione che potevamo fare. La moto ha bisogno di migliorare in modo da poter raggiungere un alto livello. I nostri avversari hanno fatto passi più grandi. Sto aspettando miglioramenti”, ha affermato. AFP/LaPresse “L’inizio è stato come sempre un ...

