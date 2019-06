Motociclista muore nel Messinese

Motociclista sbalzato di sella - muore 37enne : Un Motociclista , D.P., 37 anni, di Dolo (Venezia), e' morto in un incidente mentre stava scendendo con un gruppo di amici "biker" da Passo Giau verso Selva di Cadore (Belluno). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto finendo contro il guardrail e, sbalzato di sella , e' finito in una ripida scarpata. Un automobilista che ha assistito all'incidente ha dato l'allarme al 118 che ha inviato l'elicottero del Suem ...

Incidente sulla A-29 - muore Motociclista : Sull'autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico in direzione Alcamo è provvisoriamente rallentato a causa di un Incidente al km 29, nel comune di Paceco, in provincia di Trapani. Lo rende noto Anas precisando che la circolazione è consentita sulla corsia di marcia. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo, senza coinvolgere altri veicoli, ed è deceduto nell'Incidente. Il personale Anas è intervenuto ...