La procura indaga sulla lettera di Tria

Chiuso Mercatone Uno - la procura di Milano indaga per bancarotta fraudolenta : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta a carico di ignoti in relazione al fallimento della catena di ipermercati Mercatone Uno. Stando a quanto apprende l’Agi, l’indagine, alle battute iniziali, è stata affidata al procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti sono in corso di svolgimento ...

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia - procura indaga per inosservanza sicurezza : La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo contro ignoti in seguito all'Incidente che ha coinvolto la nave da crociera Opera di Msc e un battello turistico nel canale della Giudecca. Il reato ipotizzato al momento è di inosservanza delle norme sulla sicurezza. Non si procede ancora per lesioni, dal momento che nessuna delle 4 passeggere ferite ha presentato querela. Sequestrati i sistemi movimento.

Magistrati indagati - le manovre per la nomina del procuratore a Perugia. Cosi volevano screditare l’aggiunto Ielo : manovre di palazzo e bustarelle. Sembra scritta da un sceneggiatore la storia che sta squassando la magistratura. Con il pm ed ex presidente dell’Anm, Luca Palamara indagato per corruzione per aver intascato 40mila euro per far sedere sulla poltrona di procuratore capo di Gela, Giancarlo Longo. Ma nelle 19 densissime pagine con cui la procura di Perugia ha ordinato agli uomini della Finanza di perquisire il magistrato c’è anche ...

Morte di Paolo Stefano Tenna : la procura indaga per istigazione al suicidio : Paolo Stefano Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte, è stato trovato morto a Roma. L’imprenditore era alla guida

Bimbo morto all'asilo a Roma - la procura indaga per omicidio colposo : omicidio colposo. E' il reato ipotizzato dai pm di Roma che indagano sulla morte del Bimbo di 10 mesi nell'asilo nido Pastrocchi e Scarabocchi di via della Marrana, all'Appio. Il...

