Google Maps | le funzioni che forse non conosci e come usarlo bene

Photo Map è un’app per viaggiatori ed escursionisti che permette di geolocalizzare le foto su Google Maps : Photo Map è un'applicazione utile in modo particolare per i viaggiatori in generale che permette di geolocalizzare le foto su Google Maps per non perdere traccia di dove e quando sono state scattate. Le foto vengono ordinate automaticamente in base alla data dello scatto ed è possibile cercarle per nome, cartella, data ed estensione del file. L'editor di foto integrato consente di manipolare le foto, applicando filtri, ritagliando o aggiungendo ...

Ora Google Maps vi svela anche i piatti migliori dei ristoranti : Il team di sviluppatori ha annunciato l'introduzione di una funzionalità che risulterà particolarmente gradita a chi usa Google Maps per scegliere dove mangiare

Autovelox Google Maps Italia : come evitare le multe e dove si trovano : Autovelox Google Maps Italia: come evitare le multe e dove si trovano Controllare la presenza degli Autovelox lungo strade e autostrade grazie a Google Maps. Google, dopo aver acquisito Waze ben 6 anni fa, ha finalmente implementato le sue funzionalità sulla propria app di navigazione e geolocalizzazione, finora usata soprattutto per dare indicazioni stradali e informazioni inerenti all’ubicazione di negozi, attività commerciali e via ...

Stop a multe e ritardi con Google Maps : segnalati autovelox ed incidenti : Si evolve ancora Google Maps, rimasto anche per troppo tempo senza offrire la possibilità ai propri utilizzatori di essere informati circa la presenza su strada degli autovelox fissi e mobili. Vi avevamo parlato dell'avvio del rilascio di questa specifica feature appena qualche giorno in questo articolo dedicato, ed oggi torniamo sull'argomento, visto che ormai si può parlare di ufficialità. Come riportato da 'TechCrunch', il navigatore ...

Google Maps segnala autovelox e limiti di velocità anche in Italia : La sperimentazione di Google per il rilevamento e la segnalazione di autovelox e limiti di velocità con Maps si è conclusa, e ufficialmente è disponibile in tutta Italia, e negli oltre 40 Paesi in cui questo servizio non viola la legge. Per dire il vero la diffusione del servizio è iniziata a macchia di leopardo da oltre una settimana, ma non tutti gli utenti ne beneficiavano. Adesso la disponibilità universale è ufficializzata: l’unica ...

Google Maps punta sulle segnalazioni dei propri utenti per autovelox ma anche altre situazioni rilevanti quali incidenti e rallentamenti.

Autovelox su Google Maps - potremo davvero evitare le multe? : Ora che anche Google Maps segnala le postazioni di controllo della velocità, le domande che si pongono sono due. È legale tutto questo? Le segnalazioni sono davvero affidabili? Domande semplici, ma le risposte sono complesse...

Il team di Google Maps ha recentemente iniziato a migliorare la notifica con una panoramica che include anche l'anteprima del tragitto giornaliero quando si espande la notifica. Le direzioni disegnate seguono lo gli stessi colori per indicare lo stato del traffico, con le tipiche sezioni con rallentamenti o inceppamenti evidenziati in arancione, rosso o bordeaux.

Ora Google Maps ti segnala anche gli autovelox : (Foto: Google) Dopo lunghi rumors e anticipazioni è finalmente ufficiale l’arrivo degli autovelox su Google Maps per Android e iPhone anche in Italia, con le indicazioni in tempo reale sulla posizione delle videocamere, radar e rilevatori di velocità disseminati sul territorio. L’Italia è tra i paesi inseriti nella tornata di aggiornamento insieme Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, ...

Motori – Google Maps attivata la funzione che segnala gli Autovelox : L’app che ha soppiantato l’utilizzo dei navigatori portatili si evolve e sfida a muso duro i dispositivi di segnalazione Autovelox classici come i Coyote Arriva la conferma da Google, maps avrà una nuova funzione che segnala la presenza degli Autovelox sulle strade. Dopo il debutto negli Stati Uniti con una beta version di questa funzione, Google ha confermato il rilascio mondiale dell’applicativo che andrà ad aggiornare ...

Google offre ordinazioni a domicilio da Maps e ricerche : Se si passa dal motore di ricerca o su Maps e il ristorante è coperto da una delle società di food delivery, comparirà il tasto "Ordina online". Da qui, il sistema non cambia: è molto simile a quello che si troverebbe nelle singole applicazioni. Per ora negli Usa

Google ha annunciato oggi la possibilità, in arrivo tra pochi giorni, di ordinare del cibo a domicilio direttamente da Maps, Assistant e Ricerca

15 consigli per usare al meglio Google Maps : Quali sono i migliori trucchi Google Maps da imparare subito per andare a sfruttare appieno tutte le potenzialità dell’applicazione ufficiale per la navigazione su mappe del colosso di Mountain View? Abbiamo selezionato quindici dritte ed espedienti molto semplici eppure molto utili che possono facilitare la quotidianità, gli spostamenti lavorativi o per il tempo libero e […] L'articolo 15 consigli per usare al meglio Google Maps ...

Google sfotte - di nuovo - Apple : ecco Apple Maps su iPhone Xs a confronto con Google Maps AR su Pixel 3a : L'annuncio mostra un utente che naviga con Apple Maps e solo un punto blu rispetto alla visualizzazione AR simulata in Google Maps su Pixel 3a. Nel confronto affiancato, il dispositivo di Google mostra grandi frecce mobili immediatamente davanti all'utente e in lontananza. Poco prima della fine del breve video di 15 secondi, Google mostra il prezzo di 999 dollari di un iPhone Xs da 64GB rispetto ai 399 dollari necessari per Google Pixel 3a. ...