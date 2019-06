Giordana Angi | dopo Amici | «Le maschere che non ho più»

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019)Ha lo sguardo fisso su una tazzina di caffè che si ostina a non bere, si accarezza i capelli sfiorando il tatuaggio con su scritto «Loved» che ha alla base del collo e dondola le gambe in maniera dolce, come una bambina sull’altalena. Alla sua prima intervista, la scuola di Maria De Filippi dove è rimasta per sette mesi classificandosi seconda,si scioglie piano piano, prendendo confidenza con i pensieri e traducendoli in cerchi che disegna nell’aria. Siamo negli studi della Universal Music, casa di produzione di Casa, il suo primo EP che è già record su Spotify.è seduta dietro a un lungo tavolo bianco, piccolina, che quasi sparisce con la schiena inarcata in avanti. https://www.youtube.com/watch?v=Vii dhNKfkI Incontrare i fan negli instore di tutta Italia e constatare che i ...

IlContiAndrea : Giordana Angi: 'L'amore non ha colore, assurdo discriminare'. E poi ancora su #Amici18, l’amicizia col vincitore Al… - Caterin65073100 : RT @Una_Gioia_Mai: Nessuno: Ma proprio nessuno: Giordana Angi: ma siete pazzi! Siete bellissimi! Sicuri che siete qui per me? #Amici18 - lilwolfirekelly : RT @Una_Gioia_Mai: Nessuno: Ma proprio nessuno: Giordana Angi: ma siete pazzi! Siete bellissimi! Sicuri che siete qui per me? #Amici18 -