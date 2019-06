Formula 1 | Vettel lancia la sfida in vista del Gp del Canada | “darò il massimo | è una

Formula 1 : Gp Canada. Vettel assicura : darò il massimo per fare bene : Formula 1: Gp Canada. Vettel assicura: "Quella del Canada è una delle corse più attese della stagione da parte di noi piloti".

Formula 1 - sudore e fatica in casa Ferrari in vista del Gp del Canada : Vettel e Leclerc sgobbano a Maranello : I due piloti della Ferrari ieri hanno lavorato duramente al simulatore per definire la configurazione da utilizzare nel prossimo Gran Premio del Canada La Ferrari ha bisogno di svoltare, lo impone la situazione venutasi a creare nella classifica piloti e in quella Costruttori, dove la Mercedes domina incontrastata. Photo4/LaPresse Per arginare questo strapotere delle Frecce d’Argento, Vettel e Leclerc non perdono un minuto per ...

Formula 1 - le riflessioni di Berger : “Hamilton come Senna - Vettel si avvicina a Schumi. Lauda? Sapevo che…” : Il CEO del campionato DTM ha prima ricordato l’amico Lauda, per poi soffermarsi sull’attuale Mondiale di Formula 1 Insieme a Montezemolo e Marko, Gerhard Berger è stato uno degli amici più intimi di Lauda. Vite quasi parallele, con gli stessi ostacoli superati e quasi le medesime emozioni vissute. LaPresse/Photo4 Un passato alla Ferrari e un rogo da cui salvarsi, è successo sia a Niki che all’attuale CEO del campionato ...

Formula 1 - clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra : Vettel si ritira al termine della stagione! : Secondo quanto riferito dal giornalista Joe Saward nella sua newsletter, il pilota tedesco potrebbe lasciare la Ferrari e la Formula 1 al termine di questa stagione L’indiscrezione è davvero clamorosa e riguarda Sebastian Vettel, che potrebbe lasciare la Ferrari e la Formula 1 al termine della stagione in corso. Photo4/LaPresse A lanciarla è il giornalista britannico Joe Saward che, nella propria newsletter chiamata ‘Joe Saward ...

Formula 1 – Che ridere in conferenza stampa con i protagonisti del Gp di Monaco! Vettel si prende gioco di Bottas : “sei sicuro che casa tua sia ancora lì?” [VIDEO] : Simpatico siparietto nella conferenza stampa post gara al Gp di Monaco tra Hamilton, Bottas e Vettel: il tedesco della Ferrari esilarante E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp di Monaco: il britannico della Mercedes è salito sul gradino più alto del podio, seguito da Vettel e Bottas, che hanno approfittato della penalizzazione di Verstappen, scivolato dal secondo al quarto posto, per guadagnare una posizione. Sono stati dunque loro ...

Formula 1 - Vettel ammette : “buon risultato - ma non un buon fine settimana. Giovinazzi? Mi ha fatto perdere due secondi” : Il pilota della Ferrari ha parlato della gara di oggi, ammettendo che non si sarebbe aspettato il secondo posto Un secondo posto arrivato grazie alla penalizzazione inflitta a Verstappen, utile a Sebastian Vettel di guadagnare una posizione e chiudere alle spalle di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un risultato positivo per il tedesco, sicuramente inaspettato alla vigilia: “il modo in cui è andata la gara ci ha permesso di trarre ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp di Monaco davanti a Vettel e Bottas : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Principato di Monaco, sesta tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico chiude gara

Formula 1 – L’analisi di Binotto dopo Montecarlo : “bravo Vettel - sfortunato Leclerc. Favoriti in Canada? No - Mercedes davanti” : Mattia Binotto analizza la gara di Montecarlo: buona prova di Vettel, Leclerc ha pagato l’errore delle qualifiche. Il team principal della Ferrari ha poi rivolto il pensiero al Canada: “non siamo Favoriti” La gara di Montecarlo regala un sorriso a metà alla Ferrari. Se da una parte Vettel è stato favorito dalla penalizzazione di Verstappen guadagnado la seconda posizione sul podio superando anche Bottas, dall’altra ...

Formula 1 – Hamilton allunga grazie alla vittoria di Monaco - Vettel supera Verstappen : la nuova classifica piloti : Hamilton si conferma leader del Mondiale, Vettel balza al terzo posto: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco La vittoria del Gp di Monaco regala a Lewis Hamilton un importante allungo nella classifica piloti. Il britannico della Mercedes si conferma leader del Mondiale, davanti al suo compagno di squadra Bottas. Il secondo posto di Vettel, grazie alla penalizzazione di Verstappen, scivolato quarto, regala al tedesco della Ferrari ...

Formula 1 – Hamilton dedica il successo a Lauda - Vettel sorride - Bottas deluso : le parole dei piloti dopo la gara di Montecarlo : Hamilton vince e dedica il successo a Lauda, Vettel torna a sorridere, Bottas deluso: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Montecarlo Ancora una vittoria per la Mercedes a Montecarlo, ma questa volta nessuna doppietta. Lewis Hamilton domina la gara di Montecarlo nonostante qualche difficoltà nel finale, con Verstappen che ha tentato in tutti i modi di superarlo. L’olandese ha chiuso secondo, ma a causa di una penalizzazion è ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “sono a Montecarlo per lottare. Mercedes? Se sono davanti a noi c’è un motivo” : Sebastian Vettel analizza il weekend della Ferrari con grande lucidità: il pilota tedesco è conscio del gap con la Mercedes ma si dice pronto a lottare Quarto posto nelle qualifiche di ieri per Sebastian Vettel, con una Ferrari che fa ancora fatica a ridurre il gap con la Mercedes. Intervistato prima della gara di Montecarlo, il pilota tedesco ha riconosciuto i meriti della Mercedes, dicendosi però pronto a combattere: “oggi sono ...

Formula 1 - le parole di Vettel preoccupano la Ferrari : “abbiamo un sacco di problemi…” : Il pilota tedesco ha ammesso le difficoltà della Ferrari, sottolineando però di non essersi sentito tradito dal suo team Quarto posto per Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp di Monaco, il tedesco non è riuscito a impensierire le due Mercedes e nemmeno a stare davanti a Verstappen, che scatterà di una casella davanti a lui. Photo4/LaPresse Un risultato da prendere con le pinze, che obbligherà il Ferrarista a spingere per ...

Formula 1 – Webber commenta il confronto Vettel-Leclerc : “Seb sta invecchiando e sente la pressione. Charles è una rockstar” : L’ex pilota Red Bull, Mark Webber, ha commentato il dualismo fra Vettel e Leclerc in casa Ferrari: il primo sta invecchiando, il secondo è una giovane rockstar Situazione complicata in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha subito l’onta di 5 doppiette in altrettante gare da parte della Mercedes, raccogliendo solo le briciole. Per Vettel e Leclerc appena 3° terzi posti complessivi e tanta delusione. Il pilota tedesco sta ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Montecarlo : Leclerc primo ma ‘sotto investigazione’ - Vettel contro le barriere! [TEMPI] : Ferrari protagonista delle Fp3 di Montecarlo: Vettel finisce contro le barriere, Leclerc chiude primo ma finisce sotto investigazione per non aver rispettato la safety car. Mercedes subito dietro al monegasco Il sabato di Monaco si apre nel segno della Ferrari, nel bene e nel male. Nel corso delle Fp3 appena Terminate sul circuito di Montecarlo, i due piloti della scuderia di Maranello hanno avuto destini differenti: Sebastian Vettel è ...