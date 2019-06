Maserati travolge persone sulla strada: due morti, quattro feriti

(Di lunedì 3 giugno 2019) Due, di cui uno grave. Questo il bilancio del gravissimo incidentele avvenuto questa notte,provinciale 165, in località Foresto di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Le vittime sono un ambulante italiano 49enne di Carmagnola e una 47enne italiana di Bra; in gravi condizioni all’ospedale di Savigliano un 25enne originario della Guinea.Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Cavallermaggiore e della compagnia di Savigliano, poco dopo la mezzanotte il suv dell'ambulante, che trasportava un rimorchio di vendita di gelati, ha avuto un'avaria. L'uomo è sceso dal mezzo ed è stato soccorso dalla donna, scesa a sua volta dalla sua Volkswagen Golf su cui invece è rimasto il passeggero, un guineano di 25 anni, rimasto ferito alle gambe in modo non grave e trasportato all'ospedale di Savigliano. La terza auto sopraggiunta – unaLevante – non si sarebbe accorta delleferme a bordondo tutti.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...