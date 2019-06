Conte convoca una conferenza alle 18 Governo in bilico?

lineapress

(Di lunedì 3 giugno 2019) Comincia un’altra settimana per ilgialloverde che ha appena compiuto un anno. Oggi Giuseppe, terrà unastampa per chiarire il suo futuro e quello del. Ad annunciarlo è stato lo stesso Premier che, dalla sua pagina Facebook scrive: Oggi18.15 terrò unastampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook. “Un giorno siamo agli sgoccioli, un giorno siamo in piena carreggiata. Sentiamo che cosa avra’ da dire questa sera il premier Giuseppe. In questa doccia scozzese, non credo che il paese sia in ottima salute”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, questa mattina a Genova, a margine di unastampa, rispondendodomande dei cronisti sul futuro dell’esecutivo. “Credo che ...

