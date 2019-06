Taormina Il Mattino | “Sarri alla Juve sembra uno specchietto per le allodole”

ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019) Uno strumento per sviare l’attenzione Abbiamo già detto che Pinoè un giornalista molto informato su Maurizio Sarri. E oggi si mostra scettico sulle possibilità che Sarri possa finirentus. Ecco che cosa scrive: Certi momenti, leggendo le indiscrezioni dei quotidiani economici che parlano della triangolazione Adidas-ntus-Guardiola viene il sospetto che Maurizio Sarri, poverino, possa essere soprattutto unoper le allodole e che la sua voglia di lasciare il Chelsea perché poco amato e apprezzato, serva per sviare l’attenzione dal vero obiettivo dellantus. Via solo se Abramovich ha deciso di scaricarlo Non solo.scrive che “se Sarri avrà il via libera, è solo perché Abramovich ha deciso di scaricarlo. E non certo per fare un favore a Sarri. Questo il toscano lo ha capito: è chiaro, infatti, che Ramadani, l’uomo cui si è ...

elenamarra18 : @titty_napoli @BlackHo42337306 Ovvio Taormina su Mattino non lo hai letto Ha tracciato una corrente di pensiero ch… - pppmanuli : Guida con turisti, non redidemzisli, visitstori alle ore dieci del mattino @ Taormina centro - MarcoDiMaro : @Marcello_Fsc Vabbè io li capisco. Ma ci sono già illustri colleghi che lo giustificano... Taormina del Mattino d… -