huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) La diplomazia non è mai stata il punto forte di Donald Trump. Il presidente americano arriverà nel Regno Unito lunedì per la tanto desiderata (da lui, a quanto pare) visita di stato. Il viaggio è stato programmato mesi fa per commemorare i 75 anni dallo sbarco in Normandia. Ma neanche a farlo apposta ha coinciso con gli ultimi giorni del governo di Theresa May e la ricerca di un suo successore. Povera Theresa. Le mancava solo questo. Il divisore in capo ha infranto il protocollo ancora prima di imbarcarsi su Air Force One per il volo Washington DC - Londra. Durante una intervista a The Sun, il quotidiano più letto in Inghilterra, condotta nello Studio Ovale, il presidente americano si è intromesso nella selezione per il nuovo leader del partito conservatore e nuovo primo ministro, dando (in maniera casuale ma indicativa) il suo appoggio a ...

HuffPostItalia : L'elefante e la Regina -