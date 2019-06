Il Pd alla ripartenza

ilfoglio

(Di domenica 2 giugno 2019) Roma. E’ il day after della batosta grillina nazionale e locale, il Pd a Roma è sceso al 17,6 per cento e il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini, descrive sul suo blog l’amaro risveglio politico e familiare, e arriva a sfogarsi contro (così pare) l’elettore ingrato che non ha rinnovato il cons

13mari81 : @CaffarelAntoine Ma figurati no, mi sarei dovuta impiccare io il 4 marzo 2018. E invece come te ho ammesso la sconf… - fr4nk18 : @AndreaBricchi77 Inelegante vabbe' e' l'inter poco meno che subumani pero' io mi guarderei in casa @acmilan dove si… -