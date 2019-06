Festa della Repubblica in tv | film e programmi in onda il 2 giugno 2019

Oggi 2 giugno 2019 Festa della Repubblica a Ragusa : Oggi, 2 giugno 2019, in occasione del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica, ha avuto luogo a Ragusa la maniFestazione celebrativa

2 giugno - Fico dedica la Festa della Repubblica ai rom - Salvini : «Parole che fanno girare le scatole» : Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti». Lo ha detto il...

Roberto Fico rovina la Festa della Repubblica a Matteo Salvini : Terminata la parata ai Fori imperiali, lo scontro sul 2 giugno continua. A farlo ripartire, questa volta, le parole del presidente della Camera Roberto Fico, che ha dedicato la festa della Repubblica ai migranti e ai nomadi. L’esternazione del pentastellato non è piaciuta a Matteo Salvini che ha risposto: “Le parole di Fico mi fanno girare le scatole e sono un torto a chi ha sfilato oggi. C’è gente che ...

Le foto della parata della Festa della Repubblica : Si è tenuta come ogni anno ai Fori Imperiali, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, e si è conclusa con il volo delle Frecce Tricolori

La dura risposta di Salvini a Fico sulle dediche della Festa del 2 giugno : "Il 2 giugno non ci devono essere polemiche. È la festa della nostra Repubblica, che significa festa di tutti gli italiani, libertà, democrazia, rispetto dei diritti di tutte le persone che sono nel nostro territorio. Chiunque transita in questo luogo ha tutti i diritti e questa festa va dedicata a tutti gli italiani e a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità più deboli, alle vittime dell'Olocausto, ai Rom e ai ...

Festa della Repubblica Italiana 2019 : le FOTO della Parata : Si è conclusa la Parata militare per la Festa della Repubblica Italiana 2019, ai Fori Imperiali. Il Presidente Sergio Mattarella ha lasciato il luogo della cerimonia a bordo della Flaminia presidenziale scoperta, insieme al ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Come sempre mozzafiato il passaggio delle Frecce Tricolori. L'articolo Festa della Repubblica Italiana 2019: le FOTO della Parata sembra essere il primo su Meteo Web.

Festa della Repubblica italiana : perché si festeggia il 2 giugno? : Si celebra oggi per ricordare il referendum con il quale gli italiani votarono per scegliere tra monarchia e Repubblica, ma per molti anni è stata una "Festa mobile"

Festa della Repubblica : Mattarella rende omaggio al milite ignoto : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato poco fa a piazza Venezia, ha dato inizio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica deponendo la corona di alloro al Sacello del milite ignoto in memoria di tutti i caduti, militari e civili, per servire la Nazione. L'articolo Festa della Repubblica: Mattarella rende omaggio al milite ignoto sembra essere il primo su Meteo Web.

2 giugno : la parata per la Festa della Repubblica. Il tema scelto da Mattarella è quello dell’inclusione : La defezione dei generali, i politici assenti, quelli presenti, ma polemici. Ai Fori Imperiali oggi alle 10 andrà in scena la tradizionale parata per la Festa della Repubblica: sfileranno in 3.975, con 75 bandiere e stendardi, 23 gonfaloni di Regioni, Province e Comuni, 50 Labari delle Associazioni combattentistiche, 14 bande musicali e fanfare, 56...

Festa della Repubblica - l’Italia celebra il 2 giugno. Mattarella : “73 anni di pace e libertà” : L'Italia celebra oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica. Tanti gli appuntamenti in tutto il Paese, il cui fulcro la parata militare lungo i Fori imperiali a Roma, travolta quest'anno dalle polemiche contro la ministra Trenta. Mattarella: "settantatre anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia". Salvini: "Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo".

Festa della Repubblica - Mattarella : “Forze armate presidio di stabilità” : “Le Forze armate, con abnegazione, professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio verso la comunità, hanno concorso, ieri, alla liberazione dell’Italia e contribuiscono, oggi, tanto sul territorio nazionale quanto nelle numerose e diversificate aree di crisi, alla realizzazione delle finalita’ indicate dalla Costituzione, costituendo un prezioso presidio di stabilita’ e sicurezza, risorsa per il progresso ...

Meteo : Festa della Repubblica tra Sole - primi 30°C e anche temporali - previsioni : L'estate sembra voler finalmente prendere in mano le redini della situazione nel Mediterraneo dopo una primavera inesistente, quantomeno nella sua seconda parte, su quasi tutta Italia. Con l'inizio...

2 Giugno Festa della nostra Repubblica : 9.05 Il 2 e 3 Giugno del 1946 gli italiani si recarono alle urne per un referendum istituzionale:bisognava decidere fra Monarchia, rappresentata dallo stemma sabaudo, oppure Repubblica, con stemma turrita.Si trattò della prima votazione a suffragio universale convocata in Italia. Oggi festeggiamo la decisione espressa dal popolo italiano. Dopo gli onori del Presidente Mattarella all'Altare della Patria a Piazza Venezia,consueta parata delle ...

2 giugno - Google celebra la Festa della Repubblica con un Doodle : 2 giugno, Google celebra la Festa della Repubblica con un Doodle Sulla homepage della versione italiana del motore di ricerca campeggia una bandiera italiana che sventola nel cielo Parole chiave: 2_giugno ...