De Laurentiis | “Prezzi altissimi dei biglietti | così riempio lo stadio solo con i bambini”

(Di domenica 2 giugno 2019) La Gazzetta dello Sport riporta il report dei lavori al San Paolo che saranno terminati per il 3 luglio. Una goccia nell’acqua però per l’impianto di fuorigrotta. La novità arriva però da Comune e società Calcio Napoli, le parti hanno ripreso il dialogo interrotto oramai da tempo e sono pronte a firmare la nuova convenzione. Decon il capo di gabinetto del Comune, Attilio Auricchio, è anche riuscito a intavolare un programma di lavoro. «Penso che andrebbe smontata la copertura, per crearne una nuova. Fare degli interventi di vivisezione dell’impianto per migliorarlo e aprirlo soprattutto alle famiglie, ai bambini. Sarebbe anche il caso che il ministro Salvini, vista la cospicua dose di voti avuti, rimetta mano alla legge sugli stadi, sburocratizzandola» Da tempo il presidente porta avanti una battaglia contro quella parte del tifo violenta che rovina ...

