Crocchette di riso e patate

cosacucino.myblog

(Di domenica 2 giugno 2019)DIIngredienti 150 g.patata lessata 225 g.bollito 1 uovo Tanto parmigiano Pepe nero Prezzemolo Sale Pangrattato Olio per friggere Bastoncini di emmenthal Preparazione Scolate ile unite allelessate e schiacciate (fredde) …aggiungere l’uovo , il parmigiano, sale, pepe e prezzemolo. Formare lemettendo al centro un bastoncino di formaggio, passarle nel pangrattato e friggere in olio bollente Ricetta di Annamaria Cerracchio

