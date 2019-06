Morte Reyes | minuto di silenzio prima di Liverpool-Tottenham di questa sera

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019)si giocherà la finale di Champions League tra, ma la notizia che damattina ha sconvolto il mondo del calcio è ladi José Antonio. Lo spagnolo, tra l’altro, vantava l’incredibile record di vittorie in Coppa Uefa/Europa League, ben 5., come confermato dall’Uefa, ci sarà undidell’ultimo atto della competizione europea. Il luogo, tra l’altro, è Madrid, città in cuiha giocato sia con la maglia del Real che con quella dell’Atletico. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolodididiCalcioWeb.

SkySport : Aveva 35 anni #SkySport - GoalItalia : Insieme al Siviglia Insieme al Real Madrid Insieme in Nazionale Sergio Ramos non ci crede: #Reyes non c'è più ?? - k14d1u5 : RT @FOXSportsIT: Il dolore di Sergio Ramos per la morte di #Reyes. 'Sono distrutto'. ?? -