Milan | a tutto Salvini | il nuovo allenatore e lo stadio San Siro

(Di sabato 1 giugno 2019) “Visto che non vinciamo il campionato, vinciamo le elezioni…”. Sono le dichiarazioni di Matteo, il tifoso rossonero è al mercato di Potenza prima di un comizio elettorale per le amministrative. ‘‘Chi prendiamo? Inzaghi? Non mi fate parlare, altrimenti dicono che il ministro si mette a fare anche l’… Spero daista di tornare a gioire almeno una volta ogni tanto… Certo -avverte in diretta Fb- non comprano qualcuno che costruisce il gioco…’‘.chiede unpero: ”Daista sono affezionato al vecchio, ma un conto è l’affetto, io voglio unoe sicuro secondo gli standard europei…”. Sampdoria, è addio con Giampaolo: il tecnico in corsa per la panchina delCalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ...

