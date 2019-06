Luca Palamara si autosospende dall' Anm | Chiarirò i fatti che mi vengono

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) “Sono certo di chiarire iche micontestati. Il mio intendimento ora è quello di recuperare la dignità e l’onore e di concentrarmi esclusivamente sulla difesa nel processo di fronte a tali infamanti accuse. Per tali ragioni mi assumo la responsabilità di auto sospendermi dal mio ruolo di associato con effetto immediato”. Lo scrive il pm romano, indagato per corruzione a Perugia per una vicenda legata alle nomine di alcuni magistrati, al presidente dell’Anm.La corrente a cui il magistrato appartiene, Unità per la Costituzione, fa sapere intanto che si costituirà parte civile in caso di processo alle toghe iscritte a firma del presidente Mariano Sciacca e del segretario Enrico Infante. La corrente, si legge in una nota “ancor prima che venissero fuori le prime notizie che hanno restituito a ...

SkyTG24 : “È un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso”: in queste ore è tornato virale online il… - fattoquotidiano : TOGHE&MAZZETTE L’accusa: “40mila euro per trasferire il pm sul caso Eni” #FattoQuotidiano #edicola #31maggio - Agenzia_Ansa : Bufera sulle procure, 'a #Palamara 40mila euro per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela', no… -