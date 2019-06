LIVE Canottaggio | Europei 2019 in DIRETTA | sabato 1° giugno | tempo di semifinali Salgono

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Appuntamento alle ore 13.40 con leed i ripescaggi del pomeriggio. 12.34 Nel pomeriggio altri sei equipaggi italiani cercheranno l’accesso alle Finali A di domani, trae ripescaggi. 12.33 Martino Goretti è secondo in 7’00″08! Finale A per l’azzurro, sono sei al momento gli equipaggi azzurri in finale! 12.31 Sempre secondo Goretti ai 1500 metri, il vantaggio sulla quarta, ora la Gran Bretagna, sale a 3″. 12.29 Secondo l’azzurro a metà gara, ma il vantaggio sulla Turchia, quarta, sfiora i due secondi. 12.28 Goretti in testa dopo 500 metri, a gli equipaggi sono tutti vicini tra loro. 12.26 Dalla seconda serie di ripescaggi femminili vanno in finale Germania e Danimarca. 12.25 Mentre è in corso la seconda serie, sta per partire la prima semifinale del singolo pesi leggeri ...

OA_Sport : LIVE Canottaggio, Europei 2019 in DIRETTA: sabato 1° giugno, tempo di semifinali - zazoomnews : LIVE Canottaggio Europei 2019 in DIRETTA: sabato 1° giugno tempo di semifinali - #Canottaggio #Europei #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2019 in DIRETTA: sabato 1° giugno tempo di semifinali - #Canottaggio #Europei #DIRETTA: -