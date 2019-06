Lettera Ue | Di Maio soddisfatto | Cancellati i tagli | Mercoledì la risposta

Lettera Ue - Di Maio : unico taglio a tasse : 11.41 "Oggi la giornata comincia bene. Nella Lettera scritta dal Mef all'Europa è stato cancellato il passaggio che prevedeva tagli alla spesa sociale, vale a dire ai servizi, agli ospedali, tagli al lavoro e a Quota 100". Così il vice premier Di Maio sul blog delle Stelle. "Ringrazio il ministro Tria per aver provveduto a correggere", afferma Di Maio. "Ora ripartiamo e lavoriamo insieme. L'unica cosa da tagliare sono le tasse ai cittadini. Il ...

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Progetto Flat tax non è a Palazzo Chigi". La "vera" Lettera all'Ue : "Non è arrivato alcun progetto di Flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in

Il giallo della Lettera di Tria alla Ue : «Solo anticipazioni - nulla di vero». Di Maio : «Non ne sappiamo nulla» : Il ministro dell’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

Di Maio infuriato per Lettera di Tria a Ue : “Non si torna al governo Monti - no a tagli e austerità” : Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è infuriato per la lettera che il ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrebbe inviare alla Commissione europea. Anche se i contenuti della lettera sono stati smentiti dal Mef, Di Maio attacca: "Lo dico chiaramente: al governo Monti non si torna. Basta austerità, basta tagli, di altre politiche lacrime e sangue non se ne parla". E chiede un vertice urgente di ...

Lettera Ue - Tria : “Tagli alle politiche welfare nel triennio 2020-2022”. Di Maio interviene : “Testo non condiviso” : «Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022». È questo uno dei passaggi della Lettera che verrà inviata alla commissione europea. La Lettera è stata preparata ieri durante il vertice che ...

La Lettera di Tria all’Ue : “Tagli a spese welfare”. Ma Di Maio : “Rdc e quota 100 non si toccano” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia un taglio di "spesa per le nuove politiche in materia di welfare", con riferimento a reddito di cittadinanza e quota 100, nella lettera di risposta alla Commissione europea. Ma Di Maio replica duramente: "La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5s non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né ...

