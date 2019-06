Incidente in montagna | turista svizzera muore dopo essere precipitata sul monte Segor nel

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Un’escursionistadi 57 anni è morta nella tarda mattinata di oggiper un centinaio di metri sulin Val Cavargna. La donna era in compagnia di altre 4 persone lungo la catena montuosa al confine tra Italia e, le stesse hanno lanciato l’allarme. L’escursionista è stata recuperata dall’Elisoccorso di Como e trasportata all’ospedale di Menaggio, ma per lei non c’è stato nulla da fare. L'articoloinsulnel Comasco sembrail primo su Meteo Web.

