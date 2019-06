ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Dal 2010 (anno della rivolta di Tivoli gardens a Kingston) al 2017, che raggiunse il picco degli omicidi ordinari ed extragiudiziari, le cittàne – in proporzione al ridotto numero dei loro abitanti – si erano piazzate nella top list mondiale della violenza urbana, superando le metropoli brasiliane. Jcf (Jamaica Constabulary Force, la polizia) ha sterminato pressoché impunita per decenni circa 5mila persone, oltre un terzo risultate poi estranee ai fatti contestati. Adesso, il quadro è cambiato radicalmente: dal 2018 al 2019 diversi poliziotti-sono finiti dietro le sbarre. L'articolounper iinproviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Giamaica, finalmente un duro colpo per i killer in divisa - ilfattoblog : Giamaica, finalmente un duro colpo per i killer in divisa -