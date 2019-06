“Come vede Conte all’Inter?” | il Premier Conte risponde così

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Simpatico siparietto che si è verificato ai giardini del Quirinale tra Enrico Mentana, direttore del Tg La7, tifoso interista, e il presidente del Consiglio, Giuseppeche invece è tifoso della Roma. “Comeall’Inter?”, la domanda del giornalista. “Lo avrei visto meglio alla Roma”, ha risposto il, dopo le voci che avevano accostato il tecnico anche al club giallorosso. Alla fine Antonioha scelto l’Inter per la delusione di un altro, Giuseppe. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo “Comeall’Inter?”, ilCalcioWeb.

