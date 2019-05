Terremoto Messina | scossa in mare di magnitudo 2 2

Terremoto a Reggio Calabria - magnitudo 3.8 : allarme da Vibo Valentia a Messina : Un Terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito all'1.31 di notte in provincia di Reggio Calabria. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in un'area molto...

Terremoto a Reggio Calabria di 3.8 : allarme da Vibo Valentia e Messina : Un Terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito all'1.31 di notte in provincia di Reggio Calabria. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in un'area molto...

Terremoto magnitudo 6.3 e maremoto a Messina : maxi esercitazione in Prefettura : Anche la Prefettura di Messina partecipa alle iniziative in programma per la X edizione di Messina Risk Sis.Ma 2019, organizzata dal Comune in collaborazione con il Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Esercito, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, strutture sanitarie, Istituti scolastici e associazioni di volontariato. La maxi esercitazione di Protezione Civile ...

Terremoto in Sicilia - paura in provincia di Messina nella notte [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Sicilia nord/orientale alle 23:01 di questa sera. La scossa s’è verificata in provincia di Messina, a Rodi Milici, tra Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Castroreale, Mazzarà Sant’Andrea, Furnari, Falcone e Oliveri. L’ipocentro è stato ad appena 7km d profondità e la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione della fascia tirrenica del messinese, ...

Terremoto in Sicilia - due scosse al largo delle Eolie : avvertite anche a Palermo e Messina : È rispettivamente di 3.5 e 3.8 la magnitudo delle due scosse di Terremoto verificatesi in sequena questa notte al largo delle Isole Eolie in Sicilia: il sisma è stato avvertito fino a Palermo e Messina, dove molte persone sono state bruscamente svegliate mentre dormivano. Paura sui social network ma nessun danno.Continua a leggere

Terremoto Messina : lieve scossa a Gioiosa Marea [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 2.3 si è verificato a 1 km sudest da Gioiosa Marea (Messina) alle 04:13:10, ad una profondità di 14 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Messina: lieve scossa a Gioiosa Marea [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.