PiazzaPulita | Antonio Padellaro e la resa a Matteo Salvini | Come continuerà a

Antonio Maria Rinaldi a PiazzaPulita : "Lettera Ue? Italia trattata peggio dei camerieri - ora ho paura" : Con tempismo "sorprendente", subito dopo il botto della Lega alle Elezioni Europee, ecco arrivare la lettera dell'Europa, pronta ad aprire una procedura d'infrazione contro il nostro Paese per eccesso di debito. La Ue ha dato 48 ore di tempo all'Italia per rispondere. Della vicenda se ne parla a Pia