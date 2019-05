Benvenuto Giugno 2019 | oggi inizia l’estate meteorologica | tra pochi giorni il Solstizio

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019)è ormaito,è il primo giorno dell’estate, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica: quest’anno ild’Estate cade infatti il 21alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana). Il terminederiva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia ilè definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica (cammino apparente che il sole traccia nel cielo durante l’anno), il punto di declinazione (la declinazione è analoga alla latitudine ma proiettata sulla sfera celeste anziché sulla superficie terrestre) massima o minima“. E’ un evento di particolare importanza sin dall’antichità, che segna il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero nord e quello più corto per ...

