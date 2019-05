ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Rivoluzione X! Per la tredicesima edizione il talent show, in onda su Sky, ha deciso di rivoluzionare la giuria, con la conferma della sola Mara Maionchi, sempre più volto televisivo e recentemente impegnata anche con Italia’s got talent. Dopo cinque anni ha salutato il programma Fedez, dopo tre in uscita anche Manuel Agnelli e si è conclusa l’esperienza di Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale entrato in corsa per sostituire Asia Argento. Chi affiancherà, dunque, la Maionchi? Da settimane è iniziato il totosu cui oggi il FattoQuotidiano.it prova a fare chiarezza. Certa la presenza di Sfera Ebbasta, il trapper avrebbe già firmato il contratto. Lo scorso anno era stato vicino alla poltrona di giudice di Xper sostituire Asia Argento ma i retroscentisti parlarono di un veto di Fedez sulla sua presenza. Gionata Boschetti, questo il suo vero nome, avrebbe ...

Noovyis : Un nuovo post (X Factor 2019, i nuovi giudici: ecco i nomi certi e quelli (a sorpresa) ancora in forse) è stato pub… - Cascavel47 : X Factor 2019, i nuovi giudici: ecco i nomi certi e quelli (a sorpresa) ancora in forse - pu24it : Niente X-Factor: cancellata la tappa pesarese delle audition prevista per sabato e domenica | -