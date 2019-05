Troppo stress e alcol L' eroe Jon Snow crolla dopo la fine del «Trono di spade»

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Laura Rio Kit Harington ricoverato in una clinica da un mese. L'agente: «Ha bisogno di riposo» No, lui no. Lui non si può arrendere. Lui non può cedere alle debolezze della vita. Lui è il nostro, il nostro vessillo, senza macchia (ma con tanta paura), che affronta i morti e i mezzi morti, i bruti, il ghiaccio, i draghi, le femmine terribili, le perdite dolorose degli amati. Che muore e poi risorge per proteggere il mondo, la famiglia, la civiltà occidentale. Che rinuncia alpur di salvare il regno dalla follia della regina amata ma impazzita e, ancora fiero sul cavallo, si incammina verso il nord nella foresta innevata per fondare una nuova comunità... E, invece, il nostro Jon, il Guardiano delle nostre notti per ben otto anni, ha gettato la spada e il mantello di pelliccia, ed è calato tra i mortali. Tra noi deboli che ci facciamo schiacciare dalla vita. ...

