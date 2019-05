Procura di Roma | le accuse a Palamara | “Quand’era al Csm prese 40mila euro da Amara per

Procura Roma : pm Perugia - "40 mila euro a Palamara per favorire Longo" : Il pm di Roma Luca Palamara, quando era consigliere del Csm, ha ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Giuseppe Calafiore e Piero Amara per favorire la nomina di dell'allora pm di Siracusa Giancarlo Longo a Procuratore di Gela, poi non andata in porto. È quanto si legge nel decreto di perquisizione disposta dalla Procura di Perugia nei confronti dell'attuale pm di piazzale Clodio. Intorno all'aprile del 2016, Palamara - è il sospetto ...

I due magistrati siciliani che si contendono la Procura di Roma : La nomina del nuovo Procuratore di Roma rischia di trasformarsi in un ring senza esclusione di colpi. Un piccolo tuffo nel passato, quando all'ufficio venne affibbiata l'etichetta di "porto delle nebbie" per l'alto numero di inchieste insabbiate o archiviate. Tra i papabili ci sono due siciliani che spesso hanno incrociato le loro carriere ma adesso, dopo alcuni esposti anonimi, la successione all'ex capo Giuseppe Pignatone (in pensione dall'8 ...

Procura di Roma - il pm Fava indagato a Perugia con Palamara : “Rivelazione di segreto e favoreggiamento” : Si allarga l’indagine della Procura di Roma sui magistrati Romani. La Guardia di finanza – su mandato della Procura di Perugia – ha perquisito casa e ufficio del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione, in relazione ai suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti, arrestato nel 2018 a Roma e scarcerato, in attesa di giudizio. Altre tre informazioni di garanzia sono state notificate a Luigi Spina, ...

Ma che sta succedendo alla Procura di Roma? : Potrebbe non essere così rapido il percorso che porterà alla nomina del nuovo capo della Procura di Roma, guidata per sette anni da Giuseppe Pignatone, andato in pensione ai primi di maggio per limiti di età. Ad appena sei giorni dal voto della Commissione direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha espresso 4 preferenze per l'attuale pg di Firenze Marcello Viola e una sola per Franco Lo Voi, capo della Procura di ...

Guerra a colpi d'inchieste ed esposti alla Procura di Roma : Una partita aperta il cui risultato finale è ancora da decifrare ma che sta provocando una sorta di “terremoto” negli uffici della più grande procura di Italia, quella di Roma. Sul successore di Giuseppe Pignatone, il procuratore andato in pensione l′8 maggio scorso, si sta giocando un duello che sta avendo ripercussioni negli uffici di piazzale Clodio. I tre rimasti in corsa sono il procuratore generale di ...

Bimbo morto all'asilo a Roma - la Procura indaga per omicidio colposo : omicidio colposo. E' il reato ipotizzato dai pm di Roma che indagano sulla morte del Bimbo di 10 mesi nell'asilo nido Pastrocchi e Scarabocchi di via della Marrana, all'Appio. Il...

Roma - la Procura indaga per delitto colposo sul bimbo morto ieri all'asilo : Quanto accaduto ieri presso l'asilo "Patrocchi e Scarabocchi" di Roma è una tragedia davvero assurda, su cui adesso gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Al momento resta ancora valida la tesi della tragica fatalità, ma è di queste ultime ore la notizia che la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per delitto colposo, al momento a carico di ignori. Ricordiamo brevemente i fatti: ieri un bambino, che avrebbe tra i 10 e i 12 mesi, stava ...

Roma - abusi su calciatori minorenni : arrestato un Procuratore all’esterno di Trigoria : Lo hanno trovato nella sua auto venerdì pomeriggio, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma a Trigoria, mentre stava cercando di molestare un ragazzino, giovane promessa dei giallorossi, a pochi minuti dal fischio di inizio degli allenamenti per gli aspiranti calciatori. Un procuratore di 53 anni è stato così colto in flagrante dagli uomini della IV sezione della Squadra mobile di Roma, che lo hanno arrestato con l’accusa di abusi su ...