L' edizione fisica Deluxe di Mutant Year Zero | Road to Eden ha una data di uscita tra

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019)toè ambientato dopo una guerra nucleare che ha profondamente segnato la Terra e ha quasi sterminato l'umanità, almeno quella che conoscevamo. Dalle ceneri della guerra sono nati infattii di varia natura, sia umani come Selma che dai tratti animali come Dux e Bormin ma non solo.Erano queste le premesse di un particolare strategico con elementi RPG e stealth che nella nostra recensione abbiamo lodato per più di una ragione. A partire dal 30 luglio sarà disponibile l'ditoche uscirà per le piattaforme PS4, Xbox e Nintendo Switch.L'conterrà il gioco completotoe il primo DLC Seed of Evil, espansione che amplia il titolo originale offrendo molte ore di gioco aggiuntive con nuovi scenari da esplorare, ulteriori opzioni di gameplay e un nuovoe da ...

Eurogamer_it : Un gioco imperdibile, tra poco anche in versione fisica Deluxe! #MutantYearZeroRoadtoEden #MutantYearZero - cyberludus_com : A partire dal 30 luglio sarà disponibile l’edizione Deluxe fisica di Mutant Year Zero: Road to Eden che uscirà per… - jetopteam : ??@FabiolaGianotti: esempio di #eccellenza italiana, brillante #fisica pluripremiata e attualmente direttrice del… -