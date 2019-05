Il finto figlio adottivo di Pamela Prati costretto a fingere un tumore alla

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roberta Damiata Una verità inquietante si cela dietro i "finti" bambini presi in affido da. Secondo le rivelazioni della madre, suoera convinto di fare un provino per una fiction Rivelazione shock a “Live non è la D’Urso” dove si parla ancora del "Gate". Questa sera ancora più sconcertanti, perché vieneluce l’identità di Sebastian Caltagirone ildie dell’inesistente Mark Caltagirone. La vicenda ha quasi dell’incredibile, sia per la modalità con cui è stata creata, sia per le conseguenze che hanno lasciato il pubblico e gli opinionisti senza parole. Dopo la puntata di “Live non è la D’Urso” di qualche settimana fa in cui Barbara D’Urso dichiarava di aver ricevuto un videomessaggio sul suo telefonino di un certo Sebastian Caltagirone. Una mamma di cui non è stata resa nota l’identità scrive a Barbara. Dice di ...

