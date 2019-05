Colpo di scena con il Huawei Mate 30 Lite in uscita il 5 giugno? L’indizio

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il30potrebbe essere lanciato davvero fra una manciata di giorni, più esattamente il prossimo 5. C'è un unico indizio ufficiale e inconfutabile in tal senso, rappresentato da un invito rilasciato alla stampa cinese in queste ore. Come visibile in chiusura articolo e riportato dall'autorevole fonteCentral, l'invito in questione si riferisce alMaimang 8. Proprio la serie Maimang cinese corrisponde a quellaeuropea e occidentale. Non potendosi trattare né di30, né di30 Pro attesi in autunno, ecco che dovremmo essere di fronte alla versionedella nuova generazione di device. D'altronde ilMaimang 7 nella patria del produttore è proprio il20, Possiamo ipotizzare di trovarci di fronte agli inviti per il30anche per un secondo motivo. La specifica hardware della fotocamera "solo" ...

