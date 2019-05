Aosta. Il 2 giugno la consegna delle onorificenze al Merito

laprimapagina

(Di giovedì 30 maggio 2019) La Presidenza della Regione autonoma Valle d’ricorda che si terrà domenica 22019 la cerimonia di

GiovannaDiTroia : RT @fdicos10: Il 18 giugno in 18 città italiane in contemporanea arriva il PA Social Day. Educazione al Digitale? Ne parliamo a Torino. Gra… - gommaweb : RT @fdicos10: Il 18 giugno in 18 città italiane in contemporanea arriva il PA Social Day. Educazione al Digitale? Ne parliamo a Torino. Gra… - AllertApc : RT @fdicos10: Il 18 giugno in 18 città italiane in contemporanea arriva il PA Social Day. Educazione al Digitale? Ne parliamo a Torino. Gra… -