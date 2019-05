A 13 anni va al pronto soccorso lamentando mal di pancia | ma scopre di essere incinta di

Il "killer delle carceri" arrestato dopo sei anni : era pronto a sparare ancora : Roberto Chifari Il pluriergastolano, Antonino Marano, tornato in libertà sei anni fa, aveva nel fodero una pistola calibro 7.65 col colpo in canna e la matricola abrasa. Era conosciuto come il killer delle carceri, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di Giarre Era considerato uno spietato killer, capace di sparare in qualsiasi momento. Freddo, lucido e con le idee chiare. A Giarre, in provincia di Catania, girava armato. ...

Il City vuole trattenere Guardiola : pronto rinnovo da 115 milioni in 5 anni : Un rinnovo da 100 milioni di sterline, quasi 115 milioni di euro. È quello che il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto per trattenere in Inghilterra Pep Guardiola, secondo quanto riportato dal Sun. Nonostante le voci sulla possibile esclusione dalla Champions League per le violazioni sul FPF, l’obiettivo del club dello sceicco Mansour […] L'articolo Il City vuole trattenere Guardiola: pronto rinnovo da 115 milioni in 5 ...

Non mi sposo... però : Roberto Farnesi a 50 anni è pronto per avere un figlio : Ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me, Roberto Farnesi si dice pronto ad avere un figlio ma conferma la sua "allergia" al matrimonio. Alle soglie dei 50 anni, l'attore pisano ha lasciato intendere che il momento di vivere la paternità è arrivato : "Sembrerebbe essere giunta l’ora di avere un figlio. Per quanto mi riguarda, per avere un figlio, c’è bisogno di avere un’interiorità inferiore ed è difficile da raggiungere, sembrerebbe, però, ...

Concorso d'eleganza Villa d'Este - Tutto pronto per l'edizione dei 90 anni : Meno otto giorni allapertura del Concorso deleganza Villa dEste (24-26 maggio). Unedizione speciale, quella del 2019, che festeggia i 90 anni dellevento ma anche i 90 anni di BMW nella produzione di automobili, nellambito di una collaborazione che da venti anni vede la Casa bavarese co-organizzatore della kermesse dedicata alle storiche.Auto dautore e da cantautore. Come sempre, in riva al Lago di Como sfileranno gemme preziose: 50 auto depoca, ...

Lenny Kravitz - 30 anni di carriera a tutto rock : «Ora sono pronto a incominciare sul serio» : Il 19 settembre del 1989 nei negozi di dischi statunitensi faceva capolino per la prima volta «Let Love Run», l'album d'esordio di un promettente musicista che andava sotto il nome di Lenny Kravitz. A quasi 30 anni di distanza, quel ragazzotto newyorkese che si presentava al mondo con un misto di dolcezza e spavalderia da quella foto di copertina in penombra è diventato a tutti gli effetti un dio vivente del rock, un sex symbol internazionale, ...

Serie A - Atalanta : nuovo stadio pronto in tre anni - si chiamerà Gewiss Arena : L'Atalanta di Gasperini, finalista in Coppa Italia. Lapresse 'Sono a Bergamo dagli anni '50, si è sempre parlato del nuovo stadio. Non è mai stato fatto, finalmente ora ci siamo. Il merito è ...

Presa a calci a scuola dal compagno - bambina di 9 anni al pronto soccorso : La bimba delle elementari è finita in ospedale per 18 ore. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino l’avrebbe Presa di mira da tre anni

Verona - bimba di nove anni picchiata dal compagno di classe finisce al pronto soccorso : Una vicenda dai contorni ancora poco chiari che sorprende per l’età dei protagonisti: mercoledì scorso una bambina di soli nove anni è finita all’ospedale di Villafranca, in provincia di Verona, con lesioni all’addome, dopo essere stata violentemente picchiata da un compagno di classe, suo coetaneo. A quando pare la piccola era stata presa di mira dallo stesso bimbo da tre anni. Sull’episodio la Procura ha aperto un’inchiesta, partendo dal ...

Presa a calci a scuola dal compagno. Bambina di 9 anni al pronto soccorso : La bimba delle elementari è finita in ospedale per 18 ore. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino l’avrebbe Presa di mira da tre anni

Presa a calci a scuola dal compagno Bambina di 9 anni al pronto soccorso : La bimba delle elementari è finita in ospedale per 18 ore. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino l’avrebe Presa di mira da tre anni

Bimba di 9 anni presa a calci a scuola dal compagno : diciotto ore in pronto soccorso : Una Bimba di 9 anni delle elementari è finita al pronto soccorso per 18 ore dopo essere stata presa a calci al basso ventre da un compagno di classe che l’avrebbe presa di mira da tre anni. L’episodio, riportato dall’Arena, è avvenuto nel Veronese. I referti del pronto soccorso di Villafranca sono stati trasmessi alla Procura e la dirigente scolast...

Borderlands 3 pronto a far danni - un nuovo Elemento si aggiunge a quelli disponibili? : Di tempo per vederlo finalmente spuntare all'orizzonte ne è stato necessario parecchio, ma Borderlands 3 sembra non avere alcuna intenzione di sparire nemmeno per un secondo dai radar dei videogiocatori. Dopo il reveal delle scorse settimane – condito da data d'uscita piuttosto imminente – lo sparatutto curato dai ragazzi di Gearbox non sta facendo di certo nulla per tenere segrete alcune delle feature principali che riguarderanno il ...

Il Centro Meteo Europeo di Bologna - “una vera avanguardia mondiale” : “Sarà pronto entro 2 anni” : “Per gestire le risorse idriche al meglio adesso abbiamo bisogno di previsioni Meteorologiche e climatiche di buon livello, due strumenti che possono essere sostenuti solo da grandi infrastrutture di calcolo come il Centro Meteo Europeo di Bologna, in questo campo una vera avanguardia mondiale. Per ora siamo all’inizio, ma tutto sta proseguendo bene, senza contrattempi: il Centro sarà funzionale nei prossimi 2 anni“: lo ha ...

Brasile - muore a 5 anni dopo 11 ore di attesa al pronto soccorso : aperta un'inchiesta : Una vicenda tanto triste quanto incresciosa quella che si è verificata in quest'ultimo periodo in Brasile, precisamente nella piccola città di Goiania, capitale dello Stato centro-occidentale di Goais. Un bambino di appena cinque anni, che si chiamava Diogo, è deceduto. Affetto da sindrome di Down, ha smesso di respirare dopo ben undici ore di attesa interminabili su una sedia in attesa di un letto d'ospedale che lo ospitasse. Secondo quanto ...