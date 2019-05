Sicilia | 10 giugno Regione ricorda assessore Tusa

liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Lana ricorderà, lunedì 10, l’ai Beni culturali Sebastiano, a tre mesi dalla tragica scomparsa nell’incidente aereo in Etiopia. Alle 17, nella Cattedrale di Palermo, si terrà una messa di suffragio celebrata dall’arcivescovo Corrado

rexursidae : RT @blogsicilia: Dal 5 al 9 giugno al via il Giro di Sicilia, in competizione le prestigiose auto d'epoca (FOTO) - - Consentino_G : RT @VisitSicilyOP: Il #2giugno giugno ???? in #Sicilia è #DomenicalMuseo visita gratis tutti i musei e le aree archeologiche regionali #event… - blogsicilia : Dal 5 al 9 giugno al via il Giro di Sicilia, in competizione le prestigiose auto d'epoca (FOTO) -… -